Рашистська пропаганда "зламалася": в ГУР прокоментували заяви про "втрати РДК" в Бєлгородській області

Українська розвідка володіє інформацією про те, що відбувається в Бєлгородській області РФ, і не підтверджує інформацію про втрати, які Росія приписала "Російському добровольчому корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Укрінформ".

"Українській розвідці відомо, що відбувається на Бєлгородщині, але офіційні заяви будуть давати представники самих підрозділів організації "РДК" і легіону "Свобода Росії". Що стосується подій на Бєлгородщині, то наразі з боку окупаційної влади там спостерігається паніка, хаос і невизначеність", - зазначив він.

За його словами, мешканці Бєлгородської області позитивно ставлять до російських добровольців.

"Велика лояльність до представників "РДК", до легіону "Свобода Росії" від мешканців Бєлгородщини - сприйняття їхніх посилів, їхніх ключових повідомлень. І власне та евакуація, яка відбувалася, була не від представників РДК і Легіону, а почалась вона після завдання армією артилерійських ударів по помешканнях пересічних бєлгородців. Тому таке ставлення до окупаційної влади", - заявив Юсов.

Юсов вважає, що дії російських добровольців можуть мати ланцюгову реакцію в інших регіонах РФ із залученням більшої кількості людей.

Він також повідомив, що ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкту "Бєлгород 22", наразі не повернули в місця зберігання.

Представник ГУР також прокоментував заяви кремлівських пропагандистів про "великі втрати" серед російських добровольців в Бєлгородській області.

"Що стосується втрат, ні, ця інформація не підтверджується, це на швидку руку зліплені пропагандистські фейки і не більше. Там було багато смішних речей – і генерал, який особисто керував "звільненням" вулиці, й інші кумедні моменти. Насправді рашистська пропаганда і рашистське ТБ "зламалися" від подій на Бєлгородщині, і не можуть внятно й правильно пояснити якісь ключові повідомлення для внутрішній аудиторії", - сказав він.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Влада російського регіону запроваджувала "режим контртерористичної операції", але потім скасувала його. Крім того, за даними української розвідки, росіяни проводили термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого неподалік міста Грайворон.