Рашистская пропаганда "сломалась": в ГУР прокомментировали заявления о "потерх РДК" в Белгородской области

Украинская разведка владеет информацией о происходящем в Белгородской области РФ и не подтверждает информацию о потерях, которые Россия приписала "Российскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России".

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает "Укринформ".

"Украинской разведке известно, что происходит на Белгородщине, но официальные заявления будут давать представители самих подразделений организации "РДК" и легиона "Свобода России". Что касается событий на Белгородщине, то со стороны оккупационных властей там наблюдается паника, хаос и неопределенность", – отметил он.

По его словам, жители Белгородской области положительно относятся к российским добровольцам.

"Большая лояльность к представителям "РДК", к легиону "Свобода России" от жителей Белгородщины - восприятие их посылов, их ключевых сообщений. И собственно та происходящая эвакуация была не от представителей "РДК" и "Легиона", а началась она после нанесения армией артиллерийских ударов по помещениям рядовых белгородцев. Поэтому такое отношение к оккупационным властям", - заявил Юсов.

Юсов считает, что действия российских добровольцев могут иметь цепную реакцию в других регионах РФ с привлечением большего числа людей.

Он также сообщил, что ядерные боеприпасы, вывезенные россиянами с объекта "Белгород 22", пока не вернули в места хранения.

Представитель ГУР также прокомментировал заявления кремлевских пропагандистов о "больших потерях" среди российских добровольцев в Белгородской области.

"Что касается потерь, нет, эта информация не подтверждается, это на скорую руку слепленные пропагандистские фейки и не больше. Там было много смешных вещей – и генерал, лично руководивший "освобождением" улицы, и другие забавные моменты. На самом деле рашистская пропаганда и рашистское" ТВ "сломались" от событий на Белгородщине, и не могут толково и правильно объяснить какие-либо ключевые сообщения для внутренней аудитории", - сказал он.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

Власти российского региона вводили "режим контртеррористической операции", но позже отменили его. Кроме того, по данным украинской разведки, россияне проводили срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного недалеко от города Грайворон.