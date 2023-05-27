"Король голый": в результате операции в Белгородской области украинская разведка собрала важную информацию

В результате операции в Белгородской области весь мир увидел истощение силового аппарата Кремля и уязвимость России к внутренним ударам.

Об этом в эфире проекта "Новый отсчет" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас задачей российских партизан является освобождение РФ от режима Владимира Путина.

Юсов отметил, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — очевидно режим внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют высший уровень определенного политического сознания, это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация — например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстан", — пояснил Юсов

Представитель разведки предупредил, что украинцам не следует переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте.

Как отметил Юсов, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировать свои войска. Прорыв добровольцев через границу он назвал безусловным следствием полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят разные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше — будем видеть", — подчеркнул он.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться.

Однако часть этих данных, которые он кратко охарактеризовал как "король голый", увидел весь мир. Как пояснил Юсов, речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

Власти российского региона вводили "режим контртеррористической операции", но затем отменили его. Кроме того, по данным украинской разведки, россияне проводили срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного недалеко от города Грайворон.