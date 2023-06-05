Кремль не знает, как реагировать на события в Белгородской области - ISW

Российское руководство вяло реагирует на рейды повстанцев в Белгородской области, что вызывает все большее недовольство среди российских пропагандистов и населения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Легион Свободы России" (ЛСР) 4 июня совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Новой Таволжанке идут бои, хотя Минобороны России утверждает, что подразделения Западного военного округа и Пограничной службы РФ нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе вблизи населенного пункта, из-за чего она была вынуждена отступить.

Российские блоггеры и СМИ информировали, что диверсионно-разведывательная группа из 20 человек вошла в Новую Таволжанку и оставалась там.

Как отмечается, Гладков ответил на требование РДК и ЛНР провести переговоры об обмене захваченными российскими военнопленными. Сначала он согласился на встречу, потом отказался.

"Противоречивые российские ответы и сообщения об операции повстанцев в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что Москва еще не решила, как реагировать на такие ограниченные трансграничные рейды", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что противоречащие друг другу сообщения от официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и решения губернатора региона Гладкова отреагировать на РДК и ЛСР, позволяют предположить, что Минобороны РФ и он не согласовывают свои ответы на рейды.

Кроме того, российские официальные лица неоднозначно отреагировали на ограниченные рейды на российскую территорию, пытаясь успокоить растущую обеспокоенность россиян по поводу войны в Украине, одновременно поддерживая текущие информационные операции, имеющие целью представить войну, как экзистенциальную для России.

"Ответ руководства РФ сосредоточен прежде всего на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что в Кремле разработало более широкую политику по предотвращению дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - подчеркивают в ISW.

Кроме того, рейды и обстрелы границы все чаще становятся центром критики в адрес российского военного руководства.

Так, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики Минобороны РФ 3 и 4 июня, особо указав на отсутствие реакции со стороны главы ведомства Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Пригожин предложил договориться об освобождении военнопленных, содержащихся РДК и ЛСР, если российские власти этого не сделают, и в ответ на критику своего предложения саркастически заявил, что у РФ проблемы с людьми, у которых есть "яйца".

Один известный российский блоггер использовал рейд в Белгородской области для критики Минобороны РФ за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не рассматривает добровольцев как настоящих комбатантов.

А бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к значительному отвлечению ресурсов, которое, вероятно, приведет к операции по истощению, напоминающему штурмы Бахмута.

Как ранее замечали аналитики ISW, реакция российских чиновников и военных блоггеров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога по поводу войны в Украине.