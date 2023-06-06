В ISW рассказали о последствиях вражды между Пригожиным и Минобороны РФ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Минобороны РФ продолжают открыто и жестко конфликтовать, что отрицательно сказывается на боеспособности оккупантов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что прессслужба Пригожина 4 июня опубликовала видео, на котором боевик ЧВК "Вагнер" допрашивает российского военного, представившегося подполковником 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) Романом Веневитиным.

Веневитин признался на камеру, что приказал своему подразделению обстрелять автомобиль "вагнеровцев" из-за собственной "личной неприязни" к ним. Пригожин утверждал, что личный состав ЧВК "Вагнер" вступил в небольшое столкновение с личным составом Минобороны России в Семигорье (15 км юго-восточнее Бахмута) после того, как личный состав МО обстрелял бойцов "Вагнера", когда те пытались помешать личному составу Минобороны разминировать тылы.

Как ранее оценивало ISW, Пригожин продолжает вводить подобные нарративы против Минобороны РФ в российское информационное пространство, чтобы сохранить свой статус в информационном пространстве после кульминации наступления на Бахмут и ухода вагнеровцев из города.

"Предположение о том, что подразделения российского МО активно обстреливают ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения, усугубляет аргумент Пригожина о том, что российское Минобороны является мерзкой силой", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что российские милблогеры озабоченно отреагировали на видео подполковника Веневитина, свидетельствующее о расколе между вагнеровцами и Минобороны РФ.

Один известный милблогер призвал судить Веневитина в военной прокуратуре, что было бы нормальной практикой в таких случаях, но отметил, что конфликт ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ "продолжает быть нездоровым".

Другой милблогер обвинил вагнеровцев и МО в том, что они не знают, за что сражаются, и пытаются опередить друг друга, чтобы быть "героями".

Бывший российский офицер и военный преступник Игорь гор Гиркин отметил, что видео с Веневитиным является еще одним шагом к "неприятностям" независимо от обстоятельств инцидента и что Пригожин провоцирует открытую войну между подразделениями, якобы находящимися на одной стороне войны.

"Поскольку Пригожин продолжает пытаться поддерживать информационную релевантность, его риторические шарады, вероятно, еще больше усугубят разногласия между Минобороны и ЧВК "Вагнер", тем самым препятствуя общей боеспособности обеих сил и дополнительно порождая рост недовольства в информационном пространстве," - констатируют аналитики.

Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемого ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.