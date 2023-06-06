Реакция ЧВК "Вагнер" на действия Минобороны РФ повлияет на ход боевых действий, - разведка Британии

В последние 48 часов на фронте наблюдается значительное повышение активности боевых действий на многих участках, включая те, которые были спокойными в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что отношения между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против "вагнеровцев".

Разведка Британии отмечает, что из-за нехватки резервных частей в России реакция ЧВК "Вагнер" на действия Минобороны станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель.

"Большинство вагнеровцев выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", - подчеркивают в разведке Британии.

Заметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Минобороны РФ продолжают открыто и жестко конфликтовать, что негативно влияет на боеспособность оккупантов.

Так, пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором боевик ЧВК "Вагнер" допрашивает российского военного, который признался на камеру, что приказал своему подразделению обстрелять автомобиль "вагнеровцев" из-за собственной "личной неприязни" к ним.

Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемого ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.