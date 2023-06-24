Три человека погибли в Киеве в результате падения обломков ракеты (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска в ночь на 24 июня пытались нанести ракетный удар по Киеву. ПВО сбила вражеские цели, в результате падения обломков ракеты есть жертвы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Около 03:00 прозвучали взрывы в Соломенском районе столицы. На место оперативно прибыли все службы. Спасатели и правоохранители обнаружили, что обломки ракеты попали в верхние этажи многоэтажки. На 16-м этаже возник пожар, на 17-м зафиксировали повреждения.

Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков ракеты в многоэтажный дом в Соломенском районе погибли три человека. Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте.

Спасли 24 человека, из них 3 деблокировали из-под завалов и 1 человека - из лифта. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Также известно, что повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке.

Для удара по столице Украины враг задействовал стратегические бомбардировщики Ту-95МС , выпустившие из района Каспия ракеты Х-101/555. ПВО обнаружило и уничтожило более 20 ракет.

В предыдущий раз Киев подвергался атакам дронами, 20 июня. Тогда силы и средства украинского ПВО обнаружили и уничтожили в воздушном пространстве вокруг Киева около двух десятков вражеских целей.