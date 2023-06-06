Ночная атака на Киев: обломки сбитых ракет упали на крышу частного дома и проезжую часть

В ночь на 6 июня Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, повредив линии электропередач.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что враг еще раз совершил массированную ракетную атаку, потенциально - крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Также в Днепровском районе (Воскресенские сады) обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавших предварительно нет.

Напомним, в воздушном пространстве Киева в ночь на 2 июня силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.

А ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами ПВО. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.