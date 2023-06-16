Ракетная атака по Киевской области: в одном из районов есть разрушения, пострадали 3 человека

В результате сегодняшнего ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома, пострадали три человека: двое детей и бабушка.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Согласно его информации, в селе под Киевом ракета попала в жилищный сектор и повредила частные дома, после чего начался пожар. Есть пострадавшие среди местных жителей. Пока известно о 3-х пострадавших, но информация о количестве пострадавших уточняется.

Небитов сообщил, что на месте работает полиция, медики и ГСЧС.

В результате атаки повреждения получили 30 домов.

Он призвал гражданских не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня в полдень Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Мэр Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве в Подольском районе столицы.

Позже в воздушных силах сообщили, что уничтожили в небе над Киевом 14 воздушных целей. Среди них ракеты "Кинжал" и "Калибр" и беспилотники.