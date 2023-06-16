В Воздушных Силах рассказали, сколько воздушных целей уничтожили над Киевом во время атаки

В ходе сегодняшней ракетной атаки по территории Украины Воздушные Силы уничтожили в небе над Киевом 14 воздушных целей. Среди них ракеты "Кинжал" и "Калибр" и беспилотники. Россияне снова применили тактику комбинированной воздушной атаки.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Сообщается, что "воздушные станции" приземлили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных БпЛА.

Информацию о количестве сбитых ракет подтвердил и Сергей Попко, начальник КМВА.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные собираются и уточняются.

Напомним, 16 июня во время воздушной тревоги в Киеве раздался взрыв, но никакой подробной информации в настоящее время КМВА не предоставила.

Отметим, что страна-террорист РФ атакует Киев ракетами в день, когда в украинскую столицу приехала африканская делегация с миротворческой миссией.