Зеленский предупредил Макрона о возможной провокации России на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский во вторник вечером провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Особое внимание лидеры уделили ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Зеленский сообщил, что предупредил Макрона о том, что российские оккупанты готовят опасную провокацию на Запорожской станции.

Он отметил, что оба лидера и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились держать ситуацию под максимальным контролем, а президент Франции проявил внимание к ситуации на ЗАЭС и готов делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

Зеленский также поблагодарил Макрона за предоставленную Францией обширную партию бронетехники, включая эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и системы ПВО.

Кроме того, в своем вечернем обращении президент Украины отметил, что сейчас весь мир должен понимать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции.

"Россия должна четко отдавать себе отчет: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать. Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов", - сказал он.

Зеленский добавил, что по данным нашей разведки на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС, российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

Возможно, они сделали это чтобы имитировать удар по станции или у них есть какой-то другой сценарий.

"Но в любом случае мир видит – не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия. И никто другой. К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции.

4 июля на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.