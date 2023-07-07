Даже умышленный подрыв реакторов ЗАЭС не представляет радиационной опасности - ANS

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

В ANS рассматривали возможность бомбардировки, умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива.

Эксперты подчеркивают, что реакторы ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев назад и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать скорый радиационный выброс. Пять энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние "холодной остановки", а перевести в него последний энергоблок оккупанты не разрешают.

"ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – говорится в заявлении ANS.

Эксперты пишут, что если произойдет нарушение структуры содержания АЭС, то возможный выброс радиоактивного материала будет только в зоне вокруг реактора. В связи с этим, любое сравнение между ЗАЭС и "Чернобылем" или "Фукусимой" некорректно, может ввести в заблуждение и вызвать панику.

В ANS отметили, что инспекторам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ необходимо предоставить немедленный беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной россией атомной электростанции.

Напомним, эксперты МАГАТЭ, которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции, не обнаружили на АЭС никаких взрывоопасных предметов.

Однако 5 июля появились новые спутниковые снимки, показавшие появление новых объектов на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС. Директор ГП "Энергоатом" Петр Котин прокомментировал их и отметил, что на крышах могут находиться пулеметные гнезда и взрывчатка.