Навіть навмисний підрив реакторів ЗАЕС не становитиме радіаційної небезпеки - ANS

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Про це по повідомляє НАЕК "Енергоатом".

В ANS розглядали можливість бомбардування, навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Експерти наголошують, що реактори ЗАЕС були зупинені понад десять місяців тому і вони вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид. П'ять енергоблоків ЗАЕС переведені у стан "холодного зупину", а перевести до нього останній енергоблок окупанти не дозволяють.

"ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам. Товсті залізобетонні захисні конструкції захищають активні зони реакторів і призначені для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу навколишнього середовища", – йдеться в заяві ANS.

Експерти пишуть, що якщо відбудеться порушення структури утримування АЕС, то потенційний викид радіоактивного матеріалу буде лише в зоні навколо реактору. В зв'язку з цим, будь-яке порівняння між ЗАЕС та "Чорнобилем" або "Фукусімою" є некоректним, може ввести в оману і спричинити паніку.

В ANS наголосили, що інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ необхідно надати негайний безперешкодний доступ до всіх зон окупованої росією атомної електростанції.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ, які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Проте, 5 липня з'явилися нові супутникові знімки, які показали появу нових об’єктів на даху 4-го енергоблока Запорізької АЕС. Директор ДП "Енергоатом" Петро Котін прокоментував їх і зазначив, що на дахах можуть бути кулеметні гнізда та вибухівка.