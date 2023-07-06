Оккупанты доверили управление ЗАЭС некомпетентному персоналу

Российские оккупанты на Запорожской АЭС доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, совершенно не имеющим необходимых знаний и навыков.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, годами обеспечивавший работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов.

В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян.

"Так, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС (РФ), который имеет опыт работы только семь (!!!) месяцев. Тогда как эта должность требует наличия значительно большего опыта, ведь предполагает оперативное управление реактором", - отмечают в "Энергоатоме".

Там подчеркнули, что такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности.

"Из-за некомпетентности и неопытности привезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит - необходимо как можно быстрее вернуть контроль над станцией ее законному оператору - Энергоатому!", - отметили в ведомстве.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.