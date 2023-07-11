"Енергоатом" застрахував усі АЕС, але щодо Запорізької є важлива умова

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" у червні уклала договір страхування на понад 5 мільярдів гривень щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних електростанціях України, однак він не покриває імовірне заподіяння ядерної шкоди через військові події і наразі не діє щодо Запорізької АЕС.

Як повідомили у НАЕК, у відповідному договорі зазначається, що страхове покриття по ЗАЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та "Енергоатом" як єдиним легітимним оператором.

"Енергоатом не контролює дії окупантів та не здійснює управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, а відтак і не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС", - додають в держкомпанії.

Зазначається, що подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах "Енергоатома", та є стандартною світовою практикою. Що ж стосується інших АЕС, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою.

Компанія наголошує, що дотримується усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та робить усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької.

При цьому там наголошують, що відповідно до норм чинного законодавства, обов’язковому відшкодуванню не підлягають випадки заподіяння ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту, спричиненого, зокрема, воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками та терористичними актами.

В "Енергоатомі" вказують, що опублікували це повідомлення "у відповідь на численні публікації у засобах масової інформації стосовно того, що у разі підриву росіянами тимчасово окупованої ЗАЕС Україна не отримає страхову компенсацію".

Нагадаємо, що 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія замінувала окуповану нею ЗАЕС, аби мати можливість дистанційно влаштувати вибух з радіаційним викидом, тому у випадку залишення окупантами станції перед її передачею Україні персонал Міжнародного агентства з атомної енергії має ретельно дослідити об'єкт на предмет вибухівки.

Про загрозу катастрофи на АЕС Зеленський заявляв і раніше, 22 червня. В свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирил Буданов тоді заявляв, що російські окупанти вже завершили підготовку до теракту. Однак після розголосу у ЗМІ такої ймовірної загрози, 7 липня, Буданов заявив, що загроза "йде на спад", хоча повністю не знята.

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