Оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Российские оккупанты перевели пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в режим "холодной остановки".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Это изменение статуса реактора ЗАЭС провели с целью проведения ремонтных работ на 5 блоке, которые возможны только в режиме холодной остановки", - отметил он.

Пятый энергоблок перевели в режим "холодной остановки" утром 28 июля, через три дня после перевода четвертого блока в режим "горячей остановки", пара из которого используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные энергоблоки остаются в холодном состоянии.

В то же время эксперты МАГАТЭ призвали сотрудников Запорожской АЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для производства необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодной остановки".

"Команда МАГАТЭ посетила реакторный блок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование было в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не заметила никаких мин или взрывчатки", – заявляют в агентстве.

Как отмечается, за последние несколько дней команда МАГАТЭ слышала единичные детонации; некоторые вдали от станции, а некоторые, очевидно, ближе. Эксперты в ЗАЭС продолжают внимательно следить за ситуацией.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Госатомрегулирование еще в июне распорядилось перевести в состояние "холодной остановки" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Однако оккупанты отказывались это делать.

24 июля стало известно, что захватчики перевели энергоблок №4из режима "холодной остановки" в "горячую". В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отметил, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.