МАГАТЭ не нашло мин на крышах двух энергоблоков ЗАЭС, о которых подозревала Украина

Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий 3-го и 4-го энергоблоков, а также крышах машинных залов оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции после того, как им после неоднократных просьб предоставили туда доступ днем 3 августа.

Как говорится в сообщении агентства, доступ к крышам в четверг был открыт сразу после девятой смены команды МАГАТЭ на станции, которая происходит с пересечением линии фронта между украинскими и оккупационными российскими войсками. При этом указано, что эксперты продолжат требовать обеспечения возможности посещение крыш остальных четырех энергоблоков ЗАЭС.

"Я приветствую известие о том, что экспертам МАГАТЭ наконец-то предоставили дополнительный доступ на объекте. Своевременное, независимое и объективное сообщение о фактах на местах имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности и защиты во время военного конфликта в стране", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В ночь перед ротацией команда сообщила, что слышала серию взрывов в районе завода. Группа была проинформирована ЗАЭС, что в результате этих взрывов не было никакого воздействия на площадку, соседнюю промзону или город Энергодар", - отмечается при этом в сообщении.

По словам Гросси, это стало еще одним серьезным напоминанием о потенциальных угрозах ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. Он снова призывал все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерной аварии с потенциальными последствиями для здоровья населения и окружающей среды.

"За последнюю неделю группы МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на ЗАЭС. После обхода периметра участка 1 августа группа подтвердила, что мины, впервые обнаруженные 23 июля, все еще на месте. Никаких новых мин или взрывчатых веществ во время обходов за последнюю неделю обнаружено не было", - указывают в МАГАТЭ.

Также отмечается, что после перевода в режим "холодного останова" энергоблока №5 28 июля начались работы по техническому обслуживанию, включая проверку и испытания систем безопасности, защищающих реактор и его топливо; а также чистка теплообменника.

При этом в МАГАТЭ продолжают запрашивать более полную информацию об объеме работ по техобслуживанию на этом энергоблоке, "с учетом ограниченного наличия запасных частей и значительного сокращения обслуживающего персонала на ЗАЭС".

Агентство также продолжает внимательно следить за ситуацией с наличием воды для охлаждения реакторов ЗАЭС. Указано, что уровень воды в пруду-охладителе станции продолжает уменьшаться со скоростью около 1 см в сутки, при этом вода в отводящем канале соседней Запорожской ТЭС, используемая для этих целей, периодически пополняется водой, которая продолжает поступать во входной канал ЗТЭС, в основном из подземных вод. В МАГАТЭ уверяют, что воды хватит еще на много месяцев.

Почему МАГАТЭ ищет взрывчатку на ЗАЭС

Еще 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили доказательства подготовки РФ к теракту на ЗАЭС. Позже он заявлял, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность дистанционно устроить взрыв с радиационным выбросом. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что оккупанты завершили подготовку к теракту. По его словам, россияне разместили технику со взрывчаткой у четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировали пруд-охладитель ЗАЭС.

4 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. В свою очередь в МАГАТЭ отмечали, что не обнаружили на станции никаких взрывоопасных предметов, но запросили дополнительный доступ к крышам реакторных блоков №3 и №4.

Отметим также, что 24 июля стало известно, что контролирующие ЗАЭС россияне перевели энергоблок №4 из режима "холодного останова" в "горячий", что украинская сторона расценивает как грубое нарушение требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки.