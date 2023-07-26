"Насильственная и нестабильная деятельность". В Госдепе США прокомментировали минирование ЗАЭС

Минирование Запорожской АЭС и боевые действия в непосредственной близости от нее угрожают безопасности всего региона. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает "Укринформ".

"Подобная насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае – на (территории, – ред.) АЭС, чрезвычайно опасна", – выразился он.

По словам Патела, это создает прямую опасность в регионе.

"Из-за этого мы продолжаем призывать прекратить такие действия в непосредственной близости от АЭС", – добавил американский чиновник.

Запорожская АЭС: ситуация на станции

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отмечал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

4 июля Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сначала заявляли, что не обнаружили на станции никаких взрывоопасных предметов. Однако на днях генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации нашли противопехотные мины на периферии площадки ЗАЭС. При этом агентство продолжает требовать доступ к крышам реакторов станции и их турбинным залам.