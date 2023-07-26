"Насильницька й нестабільна діяльність". У Держдепі США прокоментували мінування ЗАЕС

Мінування Запорізької АЕС та бойові дії у безпосередній близькості від неї загрожують безпеці цілого регіону. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "Укрінформ".

"Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку – на (території, – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною", – висловився він.

За словами Патела, це створює пряму небезпеку в регіоні.

"Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС", – додав американський чиновник.

Запорізька АЕС: ситуація на станції

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначав, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) спершу заявляли, що не виявили на станції жодних вибухонебезпечних предметів. Однак днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації знайшли протипіхотні міни на периферії майданчика ЗАЕС. При цьому агентство продовжує вимагати доступу до дахів реакторів станції та їхніх турбінних залів.