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Энергетика
Дата публикации

На Пивденноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

На Пивденноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

Постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ 16 января начала работу на Пивденноукраинской АЭС.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"При поднятии флага МАГАТЭ над площадкой станции Рафаэль Гросси отметил важность постоянной миссии инспекторов Агентства. Они останутся на ПАЭС для непрерывного контроля и мониторинга ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссии и отметил, что непосредственное присутствие представителей международного агентства позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут военные действия России.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

Автор:
Нина Комащенко