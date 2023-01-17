- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
На Пивденноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
Постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ 16 января начала работу на Пивденноукраинской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"При поднятии флага МАГАТЭ над площадкой станции Рафаэль Гросси отметил важность постоянной миссии инспекторов Агентства. Они останутся на ПАЭС для непрерывного контроля и мониторинга ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссии и отметил, что непосредственное присутствие представителей международного агентства позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут военные действия России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.