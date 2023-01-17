На Південноукраїнській АЕС розпочала роботу постійна місія МАГАТЕ

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ 16 січня розпочала роботу на Південноукраїнській АЕС.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Під час підняття прапору МАГАТЕ над майданчиком станції Рафаель Гроссі відзначив важливість постійної місії інспекторів Агентства. Вони залишаться на ПАЕС для безперервного контролю і моніторингу ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місії і зазначив, що безпосередня присутність представників міжнародного агентства дозволить оцінити зсередини всю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.