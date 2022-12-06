Росію пропонують виключити з МАГАТЕ

Країна-агресор РФ має бути позбавлена статусу країни-члена Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Таке переконання висловив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Ми впевнені, що Росію треба позбавляти членства у цій організації”, - наголосив він.

На його переконання, не зважаючи на те, що СРСР був одним із засновників МАГАТЕ, а Росія стала правонаступницею Радянського союзу, роль і місце в цій організації країни, яка вчиняє акти ядерного тероризму, мають бути переглянуті.

“Російська війна в Україні змінила все, що існувало досі в системах безпеки, у тому числі і в ядерній галузі. Ми не можемо за нинішніх обставин керуватися старими моделями, маємо приймати нові і швидкі рішення”, - підкреслив Галущенко.

Міністр наголосив, що окупація росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – української ЗАЕС, а також розміщення на її території озброєних людей, важкої техніки та вибухівки – не просто цілковите порушення правил ядерної безпеки, і просто основ здорового глузду.

“Навряд чи можна очікувати, що щось зміниться в ставленні Росії. Але для нас дуже важливо, щоб на території наших ядерних об’єктів перебували представники МАГАТЕ. Я особисто запрошував пана Рафаеля Гросі (голова МАГАТЕ, - Delo.ua) і його місію в Україну на всі атомні об’єкти для того, щоб вони бачили, що відбувається, щоб бачили російські обстріли і їх наслідки”, - зазначив Галущенко.

Міністр наголосив, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.

Зазначимо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

При цьому, МАГАТЕ обіцяло контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною. Таку обіцянку очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі дав презедентові Володимиру Зеленському.