МАГАТЕ закликала РФ негайно припинити всі дії на ядерних об’єктах України

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що резолюцію підтримали 24 держави із 35-ти, утрималися 7 країн - Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка та В'єтнам. Проти проголосували Росія та Китай. Ще дві країни не були присутніми під час голосування.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить РФ зробити це негайно", - йдеться в резолюції.

Також МАГАТЕ закликало РФ негайно залишити Запорізьку АЕС.

"Рада висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском і затриманнями українського оперативного персоналу на Запорізькій АЕС, а також неодноразовими порушеннями зовнішнього електропостачання внаслідок обстрілів прилеглої території", – зазначається в документі.

Водночас, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити захисну зону навколо АЕС, щоб припинити обстріли та зменшити ризик катастрофічної ядерної аварії.

Нагадаємо, вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.

Зазначимо що МАГАТЕ контактує з питань ЗАЕС лише з Україною. Таку обіцянку Гроссі дав презедентові Володимиру Зеленському.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ проводив консультації і з Україною, і з РФ щодо створення безпечної зони для Запорізької атомної електростанції. Основною небезпекою залишаються регулярні обстріли росіянами Запорізької АЕС.