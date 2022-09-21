Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: відбувся аварійний запуск дизель-генераторів систем безпеки

Російські окупанти у ніч проти 21 вересня, о 01:13, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, що розташована в окупованому Енергодарі.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", - повідомили в "Енергоатомі".

Там наголосили, що росіяни продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.

"Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!", - підкреслили в "Енергоатомі".

Зазначимо, нещодавно рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії закликала Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції.