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Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС: произошел аварийный запуск дизель-генераторов систем безопасности
Российские оккупанты в ночь на 21 сентября в 01:13 обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в оккупированном Энергодаре.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Сегодня, 21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередных обстрелов Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока № 6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщили в "Энергоатоме".
Там подчеркнули, что россияне продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ.
"От этой организации мы в очередной раз ожидаем более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлению зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины!", - подчеркнули в "Энергоатоме".
Отметим, недавно совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции.