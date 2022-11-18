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Категория
Энергетика
Дата публикации

МАГАТЭ призвала РФ немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины

МАГАТЭ призвала РФ немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что резолюцию поддержали 24 государства из 35, воздержались 7 стран - Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. Против проголосовали Россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Рады немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит РФ сделать это немедленно", - говорится в резолюции.

Также МАГАТЭ призвало РФ немедленно покинуть Запорожскую АЭС.

"Совет выражает глубокую обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением и задержаниями украинского оперативного персонала на Запорожской АЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего электроснабжения в результате обстрелов прилегающей территории", – отмечается в документе.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг АЭС, чтобы прекратить обстрелы и уменьшить риск катастрофической ядерной аварии.

Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.

Отметим, что МАГАТЭ контактирует по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание Гросси дал   президенту Владимиру Зеленскому.

При этом генеральный директор МАГАТЭ проводил консультации и с Украиной, и с РФ по создание безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Основной опасностью остаются регулярные обстрелы россиянами Запорожской АЭС .

Автор:
Светлана Манько