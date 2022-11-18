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МАГАТЭ призвала РФ немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что резолюцию поддержали 24 государства из 35, воздержались 7 стран - Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. Против проголосовали Россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.
"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Рады немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит РФ сделать это немедленно", - говорится в резолюции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также МАГАТЭ призвало РФ немедленно покинуть Запорожскую АЭС.
"Совет выражает глубокую обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением и задержаниями украинского оперативного персонала на Запорожской АЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего электроснабжения в результате обстрелов прилегающей территории", – отмечается в документе.
В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг АЭС, чтобы прекратить обстрелы и уменьшить риск катастрофической ядерной аварии.
Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.
Отметим, что МАГАТЭ контактирует по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание Гросси дал президенту Владимиру Зеленскому.
При этом генеральный директор МАГАТЭ проводил консультации и с Украиной, и с РФ по создание безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Основной опасностью остаются регулярные обстрелы россиянами Запорожской АЭС .