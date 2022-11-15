МАГАТЭ проверит безопасность трех действующих АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на Пивденноукраинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что миссии отправят по просьбе Украины. На начальном этапе каждая миссия будет длиться около недели, но за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.

"С начала войны в Украине МАГАТЭ делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию с потенциально серьезными последствиями для здоровья населения и окружающей среды. Мы предоставляли оборудование для ядерной безопасности, провели беспристрастную оценку ситуации и предоставили техническую экспертизу и советы. Мы выполняем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по ее просьбе", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси .

Он добавил, что все внимание приковано к нестабильной ситуации на Запорожской АЭС, но не нужно забывать и о других атомных объектах на территории Украины.

Напомним, ранее инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки на трех объектах в Украине по запросу властей самой Украины, убедившись в отсутствии признаков подготовки ею к применению "грязной бомбы", в чем ее обвиняла российская сторона.