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Россия планирует подключить ЗАЭС к своей электросети, – ISW
Российские оккупационные власти попытаются в ближайшее время переключить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) к российской энергосети.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты предполагают, что российские власти, возможно, создают условия для немедленного перевода ЗАЭС в российскую электросеть после заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.
Выводы МАГАТЭ опровергли распространяемую российской пропагандой информацию о том, что Украина готовит "грязную бомбу".Подписывайтесь на наш Telegram канал
МАГАТЭ также заявило, что обстрелы повредили внешние линии электропередач ЗАЭС на подконтрольной Украине территории в точках в 50-60 км от станции, полностью прекратив подачу электроэнергии на ЗАЭС только через день после того, как украинские власти передали два реактора на режим горячего отключения для генерации тепла для Энергодара.
"Это свидетельствует о том, что российские власти стремятся заставить перевести ЗАЭС в российскую энергосеть, описывая российский контроль как единственную жизнеспособную возможность обеспечить электроэнергией ЗАЭС и теплом Энергодар и прилегающую территорию", - отмечают в ISW.
Опираясь на заявление МАГАТЭ о том, что резервные генераторы питают ЗАЭС и им хватит топлива на 15 дней, аналитики предполагают, что оккупационные власти могут передать ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого срока.
Напомним, ЗАЭС 3 ноября была полностью обесточена в результате обстрелов оккупантов.
В "Энергоатоме" заявили, что обесточивание ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.
Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.