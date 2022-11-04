Россия планирует подключить ЗАЭС к своей электросети, – ISW

Российские оккупационные власти попытаются в ближайшее время переключить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) к российской энергосети.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты предполагают, что российские власти, возможно, создают условия для немедленного перевода ЗАЭС в российскую электросеть после заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.

Выводы МАГАТЭ опровергли распространяемую российской пропагандой информацию о том, что Украина готовит "грязную бомбу".

МАГАТЭ также заявило, что обстрелы повредили внешние линии электропередач ЗАЭС на подконтрольной Украине территории в точках в 50-60 км от станции, полностью прекратив подачу электроэнергии на ЗАЭС только через день после того, как украинские власти передали два реактора на режим горячего отключения для генерации тепла для Энергодара.

"Это свидетельствует о том, что российские власти стремятся заставить перевести ЗАЭС в российскую энергосеть, описывая российский контроль как единственную жизнеспособную возможность обеспечить электроэнергией ЗАЭС и теплом Энергодар и прилегающую территорию", - отмечают в ISW.

Опираясь на заявление МАГАТЭ о том, что резервные генераторы питают ЗАЭС и им хватит топлива на 15 дней, аналитики предполагают, что оккупационные власти могут передать ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого срока.

Напомним, ЗАЭС 3 ноября была полностью обесточена в результате обстрелов оккупантов.

В "Энергоатоме" заявили, что обесточивание ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.