Запорізька АЕС знеструмлена та знову працює на дизель-генераторах

Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена у результаті обстрілів окупантів.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!", - наголосили в "Енергоатомі".

Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що знеструмлення ЗАЕС через обстріли окупантів є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.