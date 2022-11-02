Окупанти планують анулювати українські перепустки для персоналу ЗАЕС

Російські окупанти вимагають у співробітників Запорізької АЕС визначитися щодо підписання контракту з "Росатомом" та планують анулювати українські перепустки для персоналу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).

Крім того, за даними розвідки, на даху п’ятого енергоблоку встановили обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали.

Також повідомляється, що в тимчасово окупований Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщатися містом рекомендують з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом. Проте ця брехня не спрацьовує.

Раніше повідомлялось, що працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.