Оккупанты планируют аннулировать украинские пропуска для персонала ЗАЭС

Российские оккупанты требуют у сотрудников Запорожской АЭС определиться с подписанием контракта с "Росатомом" и планируют аннулировать украинские пропуска для персонала.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с "Росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок - до 1 декабря. Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

Кроме того, по данным разведки, на крыше пятого энергоблока установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС разместили очередную смену оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Также сообщается, что во временно оккупированный Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещаться по городу рекомендуют с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

Напомним, в течение нескольких недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росата. Однако эта ложь не срабатывает.

Ранее сообщалось, что работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с Росатомом, могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.