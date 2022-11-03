Запорожская АЭС обесточена и снова работает на дизель-генераторах

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате обстрелов оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" .

"Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Позже в "Энергоатоме" заявили, что обесточивание ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

"В ближайшее время они будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса", - отметили в компании.

Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.