МАГАТЕ не знайшло ознак "брудної бомби" за підсумками інспекції трьох об'єктів в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили польові перевірки на трьох об'єктах в Україні за запитом влади самої України, переконавшись у відсутності ознак підготовки нею до застосування "брудної бомби", в чому її звинувачувала російська сторона. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

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Там нагадують, що письмові запити України до агентства про направлення груп інспекторів були надіслані після того, як Росія висунула звинувачення у відповідній діяльності на трьох об'єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

"За останні кілька днів інспектори змогли провести всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм було надано безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки результатів та інформації, наданої Україною, на сьогоднішній день агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих місцях", - сказано у заяві.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ, що є заходом гарантій, з використанням надчутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами.

Як зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, агентство має намір повідомити про результати відбору проб довкілля якнайшвидше. Він також підкреслив, що МАГАТЕ готове продовжувати діяльність в Україні щодо перевірки незаявленої ядерної діяльності та наявності відповідних матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному їх використанню.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня російське державне інформагентство "РІА Новости" заявило з посиланням на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах", що Україна нібито веде підготовку до використання "брудної бомби", під якою розуміється якийсь засіб ураження, що використовується разом з радіоактивними речовинами, на СГЗК, ЮМЗ та в Інституті ядерних досліджень.

Після цього російський міністр оборони Сергій Шойгу обдзвонив колег із низки країн, у тому числі США, Великобританії, Франції, Туреччини, Китаю та Індії, розповівши їм про такі нібито плани України.

Українська ж вдала категорично відкинула такі плани, натякаючи на те, що саме РФ і готується застосувати таку зброю, а також закликала МАГАТЕ перевірити зазначені об'єкти. При цьому США, Великобританія та Франція ще 23 жовтня випустили спільну заяву, в якій засудили такі твердження з боку РФ і назвали їх "відверто хибними".