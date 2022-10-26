У Білому домі не бачать ознак підготовки Росією до використання "брудної" бомби

Влада США не спостерігає ознак підготовки Росією до використання "брудної" бомби. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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"Ми не бачили жодних ознак того, що росіяни готуються до використання "брудної" бомби або, відверто кажучи, застосування тактичної ядерної зброї", - сказав він.

За словами Кірбі, звинувачення інших у тому, що сама Росія робить чи збирається зробити, є "звичайною російською виставою", тому в США дуже серйозно поставилися до дзвінка російського міністра Сергій Шойгу американському колезі Ллойду Остіну, в ході якого перший заявив про наявність інформації про те, що Україна готується до застосування "брудної" бомби.

"Очевидно, що це хибне твердження, це неправда. Українці нічого такого не збираються робити, у них немає таких намірів", - підкреслив представник адміністрації американського президента.

При цьому Кірбі відмовився конкретно відповісти, чи США сприйматимуть застосування такої бомби самою РФ так само, як гіпотетичне застосування нею тактичної ядерної зброї, давши зрозуміти, що це буде залежати від масштабу, однак у будь-якому випадку буде "черговим прикладом російської жорстокості до українців, новим рівнем злочинів".

"Я хотів би з'ясувати, що у головах росіян, аби точно сказати, що вони думають і чому заговорили про це, але я не можу це зробити. Все, що я можу сказати, це те, що ми сприймаємо це всерйоз, говоримо про це публічно й моніторимо, як тільки можемо", - зазначив також він.

Нагадаємо, що в останні дні Шойгу обдзвонив міністрів оборони низки країн, у тому числі США, Великобританії, Франції, Туреччини, а 26 жовтня також Китаю та Індії, розповівши їм про нібито плани України застосувати "брудну" бомбу, під якою розуміється певний засіб ураження, використаний разом із радіоактивними речовинами.

Українська ж влада категорично відкидає це, натякаючи, що саме РФ сама і готується застосувати таку зброю. При цьому США, Великобританії та Франції ще 23 жовтня випустили спільну заяву, в якій засудили такі твердження з боку РФ і назвали їх "відверто хибними".