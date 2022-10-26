В Белом доме не видят признаков подготовки Россией к использованию "грязной" бомбы

Власти США не наблюдают признаков подготовки Россией к использованию "грязной" бомбы. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при в Белом доме Джон Кирби.

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"Мы не видели никаких признаков того, что россияне готовятся к использованию "грязной" бомбы или, откровенно говоря, к применению тактического ядерного оружия", - сказал он.

По словам Кирби, обвинение других в том, что сама Россия делает или собирается сделать, является "обычным российским спектаклем", поэтому в США очень серьезно отнеслись к звонку российского министра Сергей Шойгу американскому коллеге Ллойду Остину, в ходе которого первый заявил о наличии информации о том, что Украина готовится к применению "грязной" бомбы.

"Очевидно, что это ложное утверждение, это неправда. Украинцы ничего подобного не собираются делать, у них нет таких намерений", - подчеркнул представитель администрации американского президента.

При этом Кирби отказался конкретно ответить, будут ли США воспринимать применение такой бомбы самой РФ так же, как гипотетическое применение ею тактического ядерного оружия, дав понять, что это будет зависить от масштаба, однако в любом случае будет "очередным примером российской жестокости к украинцам, новым уровнем преступлений".

"Я хотел бы выяснить, что в головах россиян, чтобы точно сказать, что они думают и почему заговорили об этом, но я не могу сделать это. Все, что я могу сказать, это то, что мы воспринимаем это всерьез, говорим об этом публично и мониторим, как только можем", - отметил также он.

Напомним, что в последние дни Шойгу обзвонил министров обороны ряда стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Турции, а 26 октября также Китая и Индии, рассказав им о якобы существующих у Украины планах применить "грязную" бомбу, под которой понимается некое средство поражения, использованное вместе с радиоактивными веществами.

Украинские же власти категорически отвергают это, намекая, что именно РФ сама и готовится применить такое оружие. При этом власти США, Великобритании и Франции еще 23 октября выпустили совместное заявление, в котором осудили такие утверждения со стороны РФ и назвали их "откровенно ложными".