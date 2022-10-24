Россия пытается заставить Запад замедлить оказание помощи Украине, - ISW

Страна-агрессор РФ пытается замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там отмечают, что целью звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу министрам обороны НАТО было "замедлить или приостановить военную помощь Западу Украине".

Россия, по мнению аналитиков, хочет "ослабить Альянс, разжигая страх".

А обвинениями о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу", вероятно, российский министр пытался повторно запустить в инфопространство лживый нарратив Кремля о том, что США якобы готовят тайный удар химическим оружием по Украине, чтобы обвинить в этом Россию.

При этом в ISW считают, что Кремль вряд ли готовит неизбежную атаку "грязной бомбой". Также заявления Шойгу "не предвещают подготовку России к применению нестратегического ядерного оружия в Украине".

"Звонки Шойгу, скорее всего, были дальнейшим бряцанием оружием со стороны России с целью запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить раскол в альянсе НАТО, а не постановкой условий неизбежного применения ядерного оружия", - отмечают в ISW.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября начал обзванивать своих западных коллег.

У него были телефонные разговоры с министром обороны Франции Себастианом Лекарню , Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом. Также Шойгу позвонил руководителю Пентагона Ллойду Остину.

Всем Шойгу рассказывал очередной российский фейк о том, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонные звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу главам оборонных ведомств ряда стран.

"Когда российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - заявил Зеленский.

Также Украина приглашает экспертов ООН и МАГАТЭ из-за заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу и настаивает на выполнении 4 пункта Будапештского меморандума, обязывающего подписантов действовать в случае ядерной угрозы нашей стране.