Росія намагається змусити Захід сповільнити надання допомоги Україні, - ISW

Країна-агресор РФ намагається сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і послабити НАТО.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інститута дослідження війни (ISW).

Там зазначають, що метою дзвінків міністра оборони РФ Сергія Шойгу міністрам оборони НАТО було "уповільнити або призупинити військову допомогу Заходу Україні".

Росія, на думку аналітиків, хоче "послабити Альянс, розпалюючи страх".

А звинуваченнями про те, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу" російський міністр, ймовірно, намагався повторно запустити в інфопростір брехливий наратив Кремля про те, що США нібито готують таємний удар хімічною зброєю по Україні, щоб звинуватити у цьому Росію.

При цьому в ISW, вважають, що Кремль навряд чи готує неминучу атаку "брудною бомбою". Також заяви Шойгу "не віщують підготовки Росії до застосування нестратегічної ядерної зброї в Україні".

"Дзвінки Шойгу, швидше за все, були подальшим брязканням зброєю з боку Росії з метою залякати західних прихильників України і, можливо, розширити розкол в альянсі НАТО, а не постановкою умов неминучого застосування ядерної зброї", - зазначають в ISW.

Зазначимо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня почав обдзвонювати своїх західних колег.

Він мав телефонні розмови з міністром оборони Франції Себастіаном Лекорню, Туреччини Хулусі Акаром та Великої Британії Беном Уоллесом. Також Шойгу зателефонував очільнику Пентагону Лойду Остіну.

Всім Шойгу розповідав черговий російський фейк про те, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонні дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу очільникам оборонних відомств ряду країн.

"Коли російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну "ядерну бомбу", усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - заявив Зеленський

Також Україна запрошує експертів ООН та МАГАТЕ через заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу і наполягає на виконанні 4 пункту Будапештського меморандуму, який зобов'язує підписантів діяти у разі ядерної загрози нашій країні.