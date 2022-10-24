Україна вимагає застосувати четвертий пункт Будапештського меморандуму

Україна запрошує експертів ООН та МАГАТЕ через заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито плани України використати "брудну бомбу" і наполягає на виконанні 4 пункту Будапештського меморандуму, який зобов'язує підписантів діяти у разі ядерної загрози нашій країні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це завив міністр оборони Олексій Резніков.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має відповісти на ядерний шантаж Росії", - зазначив Резніков.

Україна також наполягає на дотриманні 4 пункту Будапештського меморандуму. Цей пункт зобов'язує країни-підписанти вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій щодо надання допомоги Україні у разі загрози агресії із застосуванням ядерної зброї.

Зазначимо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня почав обдзвонювати своїх західних колег.

Він мав телефонні розмови з міністром оборони Франції Себастіаном Лекорню, Туреччини Хулусі Акаром та Великої Британії Беном Уоллесом. Також Шойгу зателефонував очільнику Пентагону Лойду Остіну.

Всім Шойгу розповідав черговий російський фейк про те, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".

При цьому армія РФ ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводить роботи з мінування шлюзів та опор.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.

Нагадаємо також, що Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть якраз атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.