Україна очікує на приїзд місії МАГАТЕ для спростування фейку про "брудну" бомбу

Україна очікує найближчим часом на візит місії МАГАТЕ для спростування фейку російських окупантів про "брудну" бомбу.

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Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков на брифінгу.

"Лунає фейк про нібито "брудну" бомбу. Хочу зауважити, що МАГАТЕ вже зробило заяву та спростувало цей фейк. Генеральний директор МАГАТЕ оприлюднив заяву, що ці два підприємства, що фігурують у цих заявах, є об’єктами щорічних відвідувань МАГАТЕ. Вони знаходяться під гарантіями агентства. Більш того, місяць назад була остання перевірка цих об'єктів", - сказав він.

За його словами, результати цієї перевірки задовільні та не виявлено жодної діяльності, про яку не попередили. Він зазначив, що Україна додатково запросила місію МАГАТЕ для перевірки.

"Ми запросили інспекцію МАГАТЕ і найближчим часом ця місія прибуде і відповідний звіт зробить", - додав Коріков.

Він наголосив, що українська сторона відкрита до перевірок, всі процеси відбуваються прозоро.

Нагадаємо, що в останні дні міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив міністрів оборони низки країн, у тому числі США, Великобританії, Франції, Туреччини, а 26 жовтня також Китаю та Індії, розповівши їм про нібито плани України застосувати "брудну" бомбу, під якою розуміється певний засіб ураження, використаний разом із радіоактивними речовинами.

Українська ж влада категорично відкидає це, натякаючи, що саме РФ сама і готується застосувати таку зброю. При цьому США, Великобританії та Франції ще 23 жовтня випустили спільну заяву, в якій засудили такі твердження з боку РФ і назвали їх "відверто хибними".