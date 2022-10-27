Украина ожидает приезда миссии МАГАТЭ для опровержения фейка о "грязной" бомбе

Украина ожидает в ближайшее время визит миссии МАГАТЭ для опровержения фейка российских оккупантов о "грязной" бомбе.

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Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков на брифинге .

"Раздается фейк о якобы "грязной" бомбе. Хочу заметить, что МАГАТЭ уже сделало заявление и опровергло этот фейк. Генеральный директор МАГАТЭ обнародовал заявление, что эти два предприятия, фигурирующие в этих заявлениях, являются объектами ежегодных посещений МАГАТЭ. Они находятся под гарантиями агентства. Более того, месяц назад была последняя проверка этих объектов", – сказал он.

По его словам, результаты этой проверки удовлетворительны и не выявлено никакой деятельности, о которой не предупредили. Он отметил, что Украина дополнительно пригласила миссию МАГАТЭ для проверки.

"Мы пригласили инспекцию МАГАТЭ и в ближайшее время эта миссия прибудет и соответствующий отчет будет сделан", - добавил Кориков.

Он подчеркнул, что украинская сторона открыта к проверкам, все процессы проходят прозрачно.

Напомним, что в последние дни министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил министров обороны ряда стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Турции, а 26 октября также Китая и Индии, рассказав им о якобы существующих у Украины планах применить "грязную" бомбу, под которой понимается некое средство поражения, использованное вместе с радиоактивными веществами.

Украинские же власти категорически отвергают это, намекая, что именно РФ сама и готовится применить такое оружие. При этом власти США, Великобритании и Франции еще 23 октября выпустили совместное заявление, в котором осудили такие утверждения со стороны РФ и назвали их "откровенно ложными".