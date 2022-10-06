МАГАТЭ обещает больше не контактировать с Россией по ЗАЭС – ОП

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захвата ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

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"Рафаэль Гросси подчеркнул, что решение президента РФ о передаче Запорожской АЭС в собственность России является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной", - сказано в нем.

Зеленский же выразил Гросси благодарность за помощь в освобождении генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, похищенного российскими военными.

Глава государства также отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о "передаче" ЗАЭС в федеральную собственность России должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, поскольку это фактически является международным рейдерством.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ по этому поводу. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это - рейдерство", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС, ведь, как подчеркнул глава государства, там до сих пор находятся до 500 российских боевиков.

При этом Зеленский сделал акцент на важности возобновления работы ЗАЭС, что позволит Украине обеспечить электроэнергией не только собственных, но и европейских потребителей.

Напомним, что накануне в МАГАТЭ заявили, что сейчас идет подготовка к пуску 5-го энергоблока ЗАЭС на пониженной мощности. До этого последний действующий реактор ЗАЭС – 6-й – был остановлен еще 11 сентября.

Фото: пресс-служба президента

Отметим также, что освобожденный Мурашов, как позже оказалось, был вывезен на подконтрольную Украине территорию и отстранен от управления АЭС. В настоящее время управление станцией взял на себя непосредственно глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", в комментарии журналистам после встречи с Зеленским Гросси отметил, что имеется прогресс в отношении его предложения "укрепить ядерную безопасность вокруг станции". По его словам, разговор с президентом Украины был "очень конструктивным и всесторонним обсуждением" ситуации в целом, в том числе в отношении ЗАЭС.

В то же время он выразил надежду на конструктивные переговоры в России, куда направится в ближайшее время и где, как заявил Гроссии, пройдут встречи "на очень высоком уровне". Как отметил глава МАГАТЭ, он намерен "провести позитивные дискуссии" и "не считаю это невозможным".

По его словам, основной задачей агентства является предотвращать ядерные инциденты, для чего следует следить за ядерной безопасностью и самочувствием персонала АЭС. Гросси подчеркнул, что ядерные мощности ЗАЭС являются украинскими, отметив, что "аннексия не одобряется международным правом".

При этом он не стал оценивать намерение РФ переключить станцию на российскую энергосистему, отметив, что "этого не произошло". По словам Гросси, это "не просто переключение, это большая инфраструктурная работа", и в МАГАТЭ о таком узнают. Он также отметил, что, по его данным, периметр станции сейчас заминирован, однако на самой Запорожской АЭС мин нет.

Помимо этого, гендиректор агентства заявил, что намерен еще раз посетить Киев в самое ближайшее время, о чем договорился с Зеленским.