Глава МАГАТЭ снова едет в Киев: названа причина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси направляется в Киев для встреч по вопросу учреждения зоны безопасности вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Едем в Киев на важные встречи. Необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС сейчас актуальна как никогда", - написал Гросси.

В свою очередь, как сказано в сообщении МАГАТЭ, после визита в Украину Гросси направится в Россию, где продолжит переговоры, направленные на согласование и скорейшее создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Отдельно эксперты агентства, пребывающие на ЗАЭС, узнали, что она планирует перезапустить один из своих шести реакторов, которые в настоящее время все находятся в режиме холодного останова. Сообщается, что идет подготовка к пуску 5-го энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции.

Последний действующий реактор ЗАЭС – 6-й – был остановлен 11 сентября. Он снабжал ЗАЭС электроэнергией для охлаждения и других важных функций безопасности с 7 сентября, когда на станции были отключены все внешние высоковольтные источники питания, однако оператор остановил реактор после восстановления внешнего питания АЭС. Сотрудники миссии МАГАТЭ также сообщили, что 4 октября был обстрел промышленной зоны, расположенной между АЭС и городом Энергодар, однако сама площадка станции не пострадала.

Напомним, что о начале консультаций по созданию такой зоны МАГАТЭ сообщило 11 сентября. Перед этим, 1 сентября, Гросси с группой экспертов агентства посетил оккупированную станцию, после чего на АЭС на постоянной основе осталось лишь двое сотрудников миссии. В рамках визита в Украину он также встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим при этом, что ситуация вокруг ЗАЭС с тех пор принципиально изменилась, поскольку 30 сентября Россия контролирующая ее объявила об аннексии четырех областей Украины, оккупированных в той или иной степени ее войсками, в том числе и Запорожской области. Соответствующие "юридические" процедуры были завершены 4 октября.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении "исполняющих обязанности глав" этих регионов согласно российской юрисдикции, а также о "принятии в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на Запорожской АЭС".

Напомним также, что после объявления Россией Запорожской областью своей территорией оккупантами 1 октября был похищен гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов. Однако к вечеру того же дня стало известно, что он был отпущен. Позже оказалось, что он был вывезен на подконтрольную Украине территорию и отстранен от управления АЭС, а управление станцией взял на себя непосредственно руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В настоящее время, как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в Энергодаре оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников ЗАЭС, угрозами вынуждая получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с госкорпорацией "Росатом".