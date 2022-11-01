МАГАТЕ розпочало інспекцію двох об’єктів в Україні після заяв РФ про "брудну бомбу"

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали інспекцію двох ядерних об’єктів в Україні, щоб спростувати фейк російських окупантів про "брудну бомбу".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ .

Як повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, перевірку розпочали після запиту України направити туди інспекторів, вона "незабаром завершиться".

"Гроссі сказав, що пізніше цього тижня надасть свої перші висновки щодо перевірок на двох об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у кінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив міністрів оборони низки країн, у тому числі США, Великобританії, Франції, Туреччини, а 26 жовтня також Китаю та Індії, розповівши їм про нібито плани України застосувати "брудну" бомбу, під якою розуміється певний засіб ураження, використаний разом із радіоактивними речовинами.

Українська ж влада категорично відкидає це, натякаючи, що саме РФ сама і готується застосувати таку зброю. При цьому США, Великобританії та Франції ще 23 жовтня випустили спільну заяву, в якій засудили такі твердження з боку РФ і назвали їх "відверто хибними".

Раніше в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що Україна очікує найближчим часом на візит місії МАГАТЕ для спростування фейку російських окупантів про "брудну" бомбу.