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МАГАТЭ приступило к инспекции двух объектов в Украине после заявлений РФ о "грязной бомбе"
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине, чтобы опровергнуть фейк российских оккупантов о "грязной бомбе".
Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ.
Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверку начали после запроса Украины направить туда инспекторов, она "вскоре завершится" .
"Гросси сказал, что позже на этой неделе предоставит свои первые выводы по поводу проверок на двух объектах", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в последние дни министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил министров обороны ряда стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Турции, а 26 октября также Китая и Индии, рассказав им о якобы существующих у Украины планах применить "грязную" бомбу, под которой понимается некое средство поражения, использованное вместе с радиоактивными веществами.
Украинские же власти категорически отвергают это, намекая, что именно РФ сама и готовится применить такое оружие. При этом власти США, Великобритании и Франции еще 23 октября выпустили совместное заявление, в котором осудили такие утверждения со стороны РФ и назвали их "откровенно ложными".
Ранее и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время визита миссии МАГАТЭ для опровержения фейка российских оккупантов о "грязной" бомбе.