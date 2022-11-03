МАГАТЭ не нашло признаков "грязной бомбы" по итогам инспекции трех объектов в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии завершили полевые проверки на трех объектах в Украине по запросу властей самой Украины, удостоверившись в отсутствии признаков подготовки ею к применению "грязной бомбы", в чем ее обвиняла российская сторона. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Там напоминают, что письменные запросы Украины к агентства о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Россия выдвинула обвинения в соответствующей деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

"За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих местах", - сказано в заявлении.

Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ, что является широко применяемой мерой гарантий с использованием сверхчувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

Как отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство намерено сообщить о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее. Он также подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать ​​деятельность в Украине на предмет проверки незаявленной ядерной деятельности и наличия соответствующих материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное их использование.

Напомним, что в конце октября российское государственное информагентство "РИА Новости" заявило со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах", что Украина якобы ведет подготовку к использованию "грязной бомбы", под которой понимается некое средство поражения, используемое вместе с радиоактивными веществами, на ВГОКе, ЮМЗ и в Институте ядерных исследований.

После этого российский министр обороны Сергей Шойгу обзвонил коллег из ряда стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии, рассказав им о таких якобы планах Украины.

Украинские же категорически отвергли такие планы, намекая, что именно РФ сама и готовится применить такое оружие, а также призвали МАГАТЭ проверить указанные объекты. При этом власти США, Великобритании и Франции еще 23 октября выпустили совместное заявление, в котором осудили такие утверждения со стороны РФ и назвали их "откровенно ложными".