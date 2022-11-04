Росія планує підключити ЗАЕС до своєї електромережі, – ISW

Російська окупаційна влада спробує найближчим часом перемкнути Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) до російської енергомережі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що російська влада, можливо, створює умови для негайного переведення ЗАЕС в російську електромережу після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 3 листопада про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням.

Висновки МАГАТЕ спростували поширювану російською пропагандою інформацію про те, що Україна готує "брудну бомбу".

МАГАТЕ також заявило, що обстріли пошкодили зовнішні лінії електропередач ЗАЕС на підконтрольній Україні території в точках за 50-60 км від станції, повністю припинивши подачу електроенергії на ЗАЕС лише через день після того, як українська влада передала два реактори на режим гарячого відключення для генерації тепла для Енергодару.

"Це свідчить про те, що російська влада прагне змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину життєздатну можливість забезпечити електроенергією ЗАЕС і теплом Енергодар і прилеглу територію", - зазначають в ISW.

Спираючись на заяву МАГАТЕ про те, що резервні генератори живлять ЗАЕС і їм вистачить палива на 15 днів, аналітики припускають, що окупаційна влада може передати ЗАЕС в російську енергомережу протягом цього терміну.

Нагадаємо, ЗАЕС 3 листопада була повністю знеструмлена у результаті обстрілів окупантів.

В "Енергоатомі" заявили, що знеструмлення ЗАЕС через обстріли окупантів є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Нагадаємо, вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.