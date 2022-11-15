МАГАТЕ перевірить безпеку трьох діючих АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчими тижнями направить місії з ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку, Рівненську та Чорнобильську атомні електростанції.

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Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що місії відправлять на прохання України. На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, але за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

"Від початку війни в Україні МАГАТЕ робить усе можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров’я населення та навколишнього середовища. Ми надавали обладнання для ядерної безпеки, провели неупереджену оцінку ситуації та надали технічну експертизу та поради. Ми виконуємо цю важливу роботу в тісній співпраці з українською владою та на її прохання", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що наразі вся увага прикута до нестабільної ситуації на Запорізькій АЕС, але не потрібно забувати і про інші атомні об'єкти на території України.

Нагадаємо, раніше інспектори МАГАТЕ завершили польові перевірки на трьох об'єктах в Україні за запитом влади самої України, переконавшись у відсутності ознак підготовки нею до застосування "брудної бомби", в чому її звинувачувала російська сторона.