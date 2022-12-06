Россию предлагают исключить из МАГАТЭ

Страна-агрессор РФ должна быть лишена статуса страны-члена Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Такое убеждение выразил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы уверены, что Россию нужно лишать членства в этой организации", - подчеркнул он.

По его убеждению, несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены.

Российская война в Украине изменила все, что существовало до сих пор в системах безопасности, в том числе и в ядерной отрасли. Мы не можем при нынешних обстоятельствах руководствоваться старыми моделями, принимать новые и быстрые решения”, - отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что оккупация россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции - украинской ЗАЭС, а также размещение на ее территории вооруженных людей, тяжелой техники и взрывчатки - не просто полное нарушение правил ядерной безопасности, и просто здравого смысла.

“Вряд ли можно ожидать, что что-то изменится в отношении России. Но для нас очень важно, чтобы на территории наших ядерных объектов находились представители МАГАТЭ. Я лично приглашал Рафаэля Гроси (председатель МАГАТЭ, - Delo.ua) и его миссию в Украину на все атомные объекты для того, чтобы они видели, что происходит, чтобы видели российские обстрелы и их последствия”, - отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции находятся 6 энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.

Отметим, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

При этом МАГАТЭ обещало контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал президенту Владимиру Зеленскому.