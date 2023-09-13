В СБУ показали проведение рейдов по проверке радиационной безопасности по всей Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности Украины с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы осуществляют масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, необходимость таких мер обусловлена постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля относительно использования "грязной" бомбы. Впрочем, в результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов обнаружено не было.

За неделю были обследованы сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые российские диверсанты потенциально могли использовать для перевозки радиоактивных материалов.

"Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктах пропуска через границу. В ходе таких рейдов силовики отрабатывают общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны России", - отмечают в спецслужбе.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним также, что месяц назад в Николаевской области прошло учение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств, включавшее отработку эвакуации населения из 30-километровой зоны Пивденноукраинской атомной электростанции на случай аварии в результате потенциального российского обстрела. Одновременно тренировка прошла и на самой АЭС.