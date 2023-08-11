Ситуация с четвертым блоком ЗАЭС: россияне нарушили целостность 3 из 5 барьеров на пути распространения радиации

В связи с выводом четвертого энергоблока Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки" была нарушена целостность уже трех из пяти физических барьеров на пути распространения радиации. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Там напомнили, что перевод энергоблока в "горячее" состояние произошел в нарушение условий лицензии и требований компании. В результате произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Обошлось без радиологического выброса в окружающую среду.

Вода вытекла из-за нарушения цельности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. После этого оккупационное руководство станции начало перевод четвертого энергоблока в состояние "холодной остановки".

Однако теперь захватчики планируют перевести в "горячую остановку" шестой блок ЗАЭС, что является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

"Некомпетентное нелегитимное руководство ЗАЭС от "Росатома" последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, повлекшее нарушение целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечку потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", - высказался президент "Энергоатома" Петр Котин.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Оккупированная ЗАЭС имеет шесть энергоблоков, пять из которых украинское Госатомрегулирование в августе 2022 и феврале 2023 года распорядилось перевести в состояние "холодной остановки". В июне ведомство распорядилось перевести в это состояние и энергоблок №5, который оставался в "горячем". Однако оккупанты сделали это только в конце июля – через несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячий".

В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава компании Петр Котин отмечал, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС несет угрозу в состоянии "горячего остановки", ведь оборудование не ремонтируется, но работает.

10 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в "холодное" состояние после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов.